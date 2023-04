Ex-Inter causa acidente por dirigir embriagado, tenta fugir, mas é detido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-jogador do Internacional, Leandro Fernández se envolveu em um acidente de carro na Argentina no sábado (1º). O atacante acertou outro veículo com uma mulher e um bebê, felizmente ninguém ficou ferido.

Após causar o acidente, Leandro tentou fugir da polícia, mas foi detido poucos metros depois do local da batida. O ex-jogador do Internacional estava embriagado e teve detectada uma taxa de 1,62 g/l.

A Universidad de Chile, atual equipe de Leandro Fernández, se manifestou por meio de uma nota oficial. Nela, o clube diz que vai tomar as medidas cabíveis só quando tiver todas as informações, incluindo o relato do jogador.

Por fim, o time chileno diz que Leandro foi liberado pela polícia já que não houve lesão a terceiros no acidente.

A passagem de Leandro Fernández pelo Internacional foi curta e durou apenas 17 jogos. O atacante argentino chegou ao clube em setembro de 2020, após ficar livre no mercado.

Sem muito brilho no Colorado, o jogador acabou emprestado ao Nacional, do Uruguai, em março de 2021 e, com o fim do seu contrato com o Internacional no final daquele mesmo ano, acabou não voltando mais. Ele anotou apenas um gol em sua passagem pelo time.