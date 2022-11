Rayssa Leal, a Fadinha, é campeã mundial de skate street

Rio de Janeiro/RJ – Com três competidoras do Brasil: Pamela Rosa, Rayssa Leal e Gabriela Mazetto a Liga Mundial de Skate Street (SLS, na sigla inglesa) tem como campeã mundial a brasileira Rayssa Leal, que liderou a final da competição desde o início neste domingo, dia 6, no Rio de Janeiro.

