Rayssa Leal busca bicampeonato mundial neste domingo (3) em SP

"Fui a única brasileira a se classificar. Fiquei triste pelas meninas, mas feliz por estar na final. Fiz boa semifinal, estava com medo de fazer algumas manobras, mas fui com medo mesmo. É tudo aprendizado," disse Rayssa em entrevista ao SportTV.

As outras três brasileiras que estavam na competição, Pâmela Rosa, que foi campeã na etapa do Rio em 2019; Isabelly Ávila, que conquistou a vaga no SLS Select Series Saquarema 2023, e Marina Gabriela, que substituiu a japonesa Funa Nakayama, que está recuperando de uma lesão, não atingiram a pontuação e ficaram fora da final.

Aos 15 anos, a maranhense de Imperatriz, é uma das favoritas para este ano. Ela busca o bicampeonato mundial, após a conquista do Campeonato Mundial SLS Super Crown 2022, no Rio de Janeiro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rayssa Leal se classificou para a final feminina da SLS (Street League Skateboard) Super Crown que acontece neste domingo (3), no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.