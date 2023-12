Carreata em homenagem aos campeões do Parapan-Americano é realizada em Manaus

Manaus/AM - Em homenagem aos paratletas Lucas dos Santos e Maria de Fátima, ouro e bronze, respectivamente, nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, no Chile, a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), realizou a segunda edição da Carreata dos Campeões. O percurso teve início na Vila Olímpica de Manaus e foi até o Campo da Vila da Prata, onde foi anunciado mais um núcleo do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci).

“É um prazer realizar a segunda edição da Carreta dos Campeões, agora em homenagem aos nossos paratletas, que foram medalhistas nos Jogos Parapan-Americanos. É importante dar essa honra aos nossos atletas, porque eles demonstraram que são vencedores também na vida. Isso mostra que o esporte é a maior ferramenta de inclusão social do país e isso oferece visibilidade, expectativa e gera esperança para o futuro do esporte amazonense”, disse Jorge Oliveira, secretário da Sedel.

Foram homenageados os atletas que conquistaram medalhas nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023. O jovem Lucas dos Santos, que conquistou a medalha de ouro e Maria de Fátima, que trouxe o bronze para o Amazonas, ambos no halterofilismo. Para Lucas, é uma forma do paratleta ser reconhecido pelo público amazonense.

“Agradeço muito por esse momento, é muito importante para os paratletas ter momentos como esse, de acolhida da população. Ganhar o reconhecimento das pessoas, mostrar para eles que o investimento do Governo do Amazonas está tendo retorno e estamos levando o nome do nosso estado a ser conhecido no mundo inteiro”, disse Lucas.

A carreata saiu da Vila Olímpica de Manaus em direção ao Campo da Vila Prata, percorrendo as principais vias da capital amazonense. Estiveram presentes outros paratletas como Camilli Vitoria, Marcela Torres e Fabiana Sena do atletismo, Eduardo Dantas e Carlos Cezar Santos do halterofilismo, entre outros atletas apoiados pelo Bolsa Esporte Estadual.

Pelci na Vila da Prata

Na ocasião, foi anunciado um novo núcleo do Pelci, no Campo da Vila da Prata, que beneficiará 100 crianças e adolescentes e mais 50 vagas serão abertas para novos atletas de base. Ainda foram entregues materiais como bolas de futebol, par de rede de futebol, cones comuns, cones chineses, jogo de cartão e apitos para arbitragem, escadas de agilidade e uniformes. As aulas ocorrerão em três dias da semana e em dois horários, terça e sexta-feira das 17h às 19h, e quinta-feira das 17h às 18h.