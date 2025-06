Raphinha critica criação do Mundial

O jogador ainda revelou conversas com Marquinhos e Beraldo, da seleção brasileira e do PSG (França), que podem perdem todo o período de férias. Os dois disputaram a final da Champions League, viajaram para a seleção brasileira e depois diretamente ao Mundial.

"Se o PSG chegar na final do Mundial, eles vão ter a Supercopa já. Não para. Depende do ponto de vista. Do meu ponto, é muito ruim abrir mão das férias para jogar algo que tu é obrigado. Em nenhum momento perguntaram para os jogadores se eles queriam. Resta nós acatar. Ter que abrir mão das férias para jogar um novo torneio é muito complicado", disse Raphinha.

O jogador do Barcelona afirmou que os atletas não foram consultados sobre abrirem mão das férias para a disputa do torneio. A entrevista ocorreu em evento de lançamento dele e de sua esposa Taia como embaixadores da marca Coristina D.

