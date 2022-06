Prioridade de Raphinha é o Barcelona mesmo com interesse do Arsenal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Raphinha, do Leeds e da seleção brasileira, decidiu esperar o Barcelona mesmo com a proposta do Arsenal na mesa. A informação é do jornal espanhol Sport.

De acordo com o portal de notícias, o jogador se encontrou com seu empresário, o ex-jogador Deco, em Ibiza, e tomou a decisão de esperar as negociações com o clube espanhol.

O desejo do atleta é jogar no futebol espanhol, e ele vai pedir ao Leeds para que abaixe a pedida para vendê-lo.

Raphinha e Deco estão impacientes com o clube catalão porque eles têm uma oferta muito boa do Arsenal em mãos —que também já encaminhou a contratação do atacante Gabriel Jesus por 45 milhões de libras (cerca de R$ 289 milhões na cotação atual).

A ideia do staff de Raphinha, e do Barcelona, é que ele seja vendido por no máximo 50 milhões de euros (R$ 276 milhões).

Desde 2020 no Leeds, Raphinha está vinculado ao clube até junho de 2024. No total, ele disputou 66 jogos pela equipe, anotando 17 gols e 11 assistências. As boas atuações garantiram vaga na seleção brasileira, pela qual já balançou as redes três vezes ao longo de nove partidas.