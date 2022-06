Neymar se incomoda com fala de presidente do PSG e pensa em deixar o clube

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar não gostou da entrevista que Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, deu para o jornal espanhol Marca, onde o dirigente deixou em aberto o futuro do camisa 10 na equipe. De acordo com a RMC Sport — uma das principais redes especializadas em cobertura esportiva na França — o atacante está aberto a uma saída do clube francês nesta temporada.

Na entrevista em questão, o cartola recebeu a seguinte pergunta: "Neymar está dentro do novo projeto?".

E ele respondeu: "Não podemos falar desses temas na imprensa. Uns virão, outros irão, mas são negociações privadas".

O portal de notícias francês ressalta que uma possível saída de Neymar é muito complicada. A partir do dia 1º de julho seu contrato receberá uma renovação automática até 2027, e poucas equipes no mundo teriam dinheiro para arcar com o alto custo da transferência.

Além disso, tem o fator Copa do Mundo. O jogador não gostaria de se mudar de país no ano que o Mundial será disputado, mas as vaias da torcida ao longo da última temporada também pesam balançaram o jogador.

Em 2021/22, Neymar teve seu pior ano com a camisa do PSG. Ele atuou em 28 partidas, marcou apenas 13 gols e deu 8 assistências — números bem abaixo para alguém que é uma das estrelas do time.