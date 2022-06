Vasco vence, mas Endrick faz 2 e Palmeiras conquista Copa do Brasil sub-17

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras conquistou neste domingo (26) a Copa do Brasil sub-17. Apesar de ter perdido para o Vasco pelo placar de 4 a 2 no estádio de São Januário, o time tinha a vantagem do primeiro jogo (4 a 1) e contou com uma boa atuação de Endrick. Ele fez os dois gols do alviverde, enquanto André, Rayan, Gabriel Vareta (contra) e Lipão fizeram para o cruz-maltino.

Endrick foi o artilheiro da competição, com oito gols em seis jogos.

O Vasco abriu o placar logo no começo, aos oito minutos. André se movimentou dentro da grande área e recebeu um ótimo lançamento; sem dominar, ele já mandou direto para a rede. O time continuou pressionando no segundo tempo e Rayan ampliou, aos 10, após driblar dois adversários, com um toquinho por cima do goleiro César.

O Palmeiras, na vantagem, se viu contra a parede e conseguiu diminuir logo em seguida. Endrick recebeu a bola no meio campo, segurou dois defensores e tocou para Figueiredo, que tocou para Thalys. Ele devolveu para Endrick, livre, diminuir o placar.

Aos 23, o Vasco conseguiu fazer mais um gol. Gustavinho entrou na era do Palmeiras pelo lado direito do ataque e cruzou para o meio; Gabriel Vareta, do Palmeiras, desviou no caminho e mandou para a própria rede. Aos 36, Endrick fez mais um gol. Ramon sofreu falta perto da grande área e o atacante mandou uma bomba de canhota, no cantinho, sem chance para o goleiro vascaíno.

As esperanças continuaram vivas para o cruz-maltino. Aos 42, após cobrança de escanteio, Lyncoln subiu mais alto que a defesa e mandou no travessão. A bola correu pela linha do gol e Lipão chegou rápido para completar de cabeça: 4 a 2 no placar.

No jogo, Vitor Reis, do Palmeiras, caiu desacordado após uma dividida. Ele foi levado de ambulância do estádio, recebeu atendimento e passará por exames.