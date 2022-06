Felipe Jonatan se desculpa com torcida, e pede melhora na pontaria santista

"Temos que melhorar a finalização. Agora, no final [do jogo], tivemos a oportunidade de fazer 1 a 0. Mas mostramos que estamos focados, e é fazer um grande resto de temporada", disse.

"Primeiramente, pedir desculpas à torcida por quarta-feira. Entramos desligados. Se a gente entrasse como hoje, não teríamos perdido o jogo. Ontem tivemos uma conversa com a torcida no hotel. Queremos pedir desculpas à torcida, e dizer que vamos crescer cada vez mais, vamos nessa batida", assegurou Felipe.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-esquerdo Felipe Jonatan mostrou alguma satisfação com o desempenho do Santos no empate sem gols contra o Corinthians, na noite deste sábado (25), na Neo Química Arena, três dias após a goleada sofrida para o mesmo rival pela Copa do Brasil. Porém, se desculpou pela atuação na quarta-feira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.