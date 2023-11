Presidente da FAF elogia criação do programa CBF Transforma e atual gestão

Manaus/AM - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou na última terça-feira (28), o Programa de Desenvolvimento CBF Transforma, projeto inovador para fomentar o desenvolvimento do futebol brasileiro. Presente na reunião de lançamento do programa, que contou com a participaçãode dirigentes de todas as federações estaduais, o presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha, elogiou a iniciativa criada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“É incrível, o presidente Ednaldo, como sempre, extremamente sensível com o futebol de um Brasil mais profundo, de um Brasil que existe, mas é pouco visto, através de seu olhar, com muita sensibilidade está buscando o fomento, sobretudo, do futebol feminino. Nós estamos na luta de sediar a Copa do Mundo em 2027, e precisamos fortalecer muito o futebol feminino e, claro, as Federações são vitais nesse processo”, afirmou Rozenha que também parabenizou Ednaldo Rodrigues pelo trabalho à frente da CBF. “Então, o presidente, Ednaldo Rodrigues está de parabéns por essa gestão humana, pensada para o engrandecimento do futebol brasileiro e eu fico feliz de participar disso tudo, a Federação do Amazonas apoia direto a gestão do presidente Ednaldo, por entender que é uma gestão que atende os anseios do Brasil, sobretudo as regiões que mais precisam ser vistas, lembradas e impulsionadas. Estamos juntos nessa missão”, declarou o presidente da FAF.

O CBF Transforma nasce com o objetivo de transformar o futebol nacional e potencializar o seu impacto social, por meio de investimentos em projetos estratégicos de desenvolvimento, em parceria com federações e clubes. As Federações estaduais serão as principais parceiras da CBF na execução do programa, que vai investir R$ 200 milhões, ao longo dos próximos três anos, em seu primeiro ciclo.

Desenhado para promover o crescimento sustentável, a modernização e a profissionalização do jogo, em todas as suas dimensões, o programa chega para atender às necessidades específicas de cada região do país e possibilitar a descentralização de investimentos e a execução de projetos de fomento da modalidade. O projeto segue os exemplos da FIFA e da Conmebol, que operam os programas FIFA Forward e Conmebol Evolução.

Com informações da assessoria