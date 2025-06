Porto flerta com a vaga, empata contra o Al Ahly, e os dois caem abraçados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Porto e Al Ahly empataram por 4 a 4 nesta segunda-feira, em confronto pela terceira rodada do Mundial de Clubes 2025. Com o resultado, as duas equipes estão eliminadas do torneio, e Palmeiras e Inter Miami, que empataram por 2 a 2, avançaram para as oitavas.

Os gols da partida foram marcados por Abou Ali (três vezes) e Ben Romdhane, pelo Al-Ahly, e Rodrigo Mora, William Gomes, Samu e Pepê, pelo Porto. O empate deixou os dois clubes com dois pontos, no grupo A: os portugueses ficaram na terceira posição, enquanto os egípcios encerram sua participação na lanterna.

O Porto ficou a um gol da vaga enquanto o Inter Miami vencia o Palmeiras por 2 a 0. Naquele momento, o duelo contra o Al Ahly estava 3 a 3. Com uma vitória por 4 a 3, o time português iria assegurar a classificação para as oitavas, superando o alviverde no saldo de gols. Porém, a equipe acabou levando o quarto dos egípcios e ainda viu os brasileiros reagirem contra Messi e cia.

As duas equipes classificadas já conheceram seus adversários: o Palmeiras, primeiro colocado do grupo A, terá como adversário o Botafogo, que avançou na segunda colocação do grupo B. Já o Inter Miami se classificou em segundo e vai enfrentar o PSG, líder da chave B.

COMO FICOU O GRUPO A

Palmeiras - 5 pontos (2 gols de saldo)

Inter Miami - 5 pontos (1 gol de saldo)

Porto - 2 pontos (-1 de saldo)

Al Ahly - 2 pontos (-2 de saldo)

COMO FOI O JOGO

O Al Ahly começou abrindo o placar na primeira etapa, levou o empate e tomou a frente novamente, com gol de pênalti. Abou Ali foi a estrela da equipe egípcia nos 45 minutos iniciais, marcando um belo gol de esquerda e depois desempatando a partida em cobrança de penalidade. O jovem Rodrigo Mora igualou o duelo driblando o goleiro.

Na segunda etapa, uma chuva de gols bagunçou o grupo A, mas o Porto conquistou o empate na reta final, e Palmeiras e Inter Miami se classificaram. Tanto o elenco português e a equipe egípcia acabaram ficando pelo caminho.

PORTO

Claudio Ramos; João Mário (Martim Fernandes), Zé Pedro, Marcano e Francisco Moura; Eustáquio, Varela, Fábio Vieira (Gabri Veiga) e William Gomes (Pepê); Rodrigo Mora e Namaso (Samu). T.: Martín Anselmi

AL-AHLY

El-Shenawy; Hany, Ramadan, Dari e Koka; Fathy (Dieng) e Ben Romdhane; El Shahat (Kamal), Zizo e Trézéguet (Bencharki); Abou Ali. T.: Jose Riveiro

Local: MetLife Stadium - Nova Jersey, EUA

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Gols: Abou Ali, aos 15'/1ºT, Rodrigo Mora, aos 23'/1ºT, Abou Ali, aos 47/1ºT, William Gomes, aos 5'/2ºT, Abou Ali, aos 6'/2ºT, Samu, aos 8'/2ºT, Ben Romdhane, aos 19'/2ºT, Pepê, aos 43'/2ºT

Amarelos: Hany, Ramadan, Dari e Bencharki (Al-Ahly)