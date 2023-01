Por vaga nos Jogos de Paris 2024, dupla de vôlei se prepara no CT-CBV

Rio de Janeiro/RJ - Uma nova dupla se prepara para encarar os desafios da corrida olímpica, que define os representantes brasileiros nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Evandro, de 32 anos que representou o Brasil no Rio e em Tóquio, e Arthur Lanci, de 26. Eles realizam uma das etapas da pré-temporada no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Voleibol, em Saquarema. Nos treinos, dividem a quadra com quem é inspiração e referência para caminhos olímpicos: Alison, medalha de ouro em 2016, no Rio de Janeiro.

“Venho para Saquarema desde 2008, quando ainda jogava quadra. Aqui é minha segunda casa, ficamos totalmente focados nos treinamentos. Viemos com toda a nossa comissão técnica. É um ano de muitos torneios, de corrida olímpica e de Copa do Mundo, e precisamos de uma base forte. Estamos nos conhecendo, mas já muito confiantes”, diz Evandro.

O primeiro desafio internacional da nova dupla já está marcado. Eles vão representar o Brasil em duas etapas do Circuito Sul-Americano, ambas na Argentina, em fevereiro. “A expectativa é a melhor possível. Temos uma equipe muito boa, na qual confio de olhos fechados, além de um dos melhores jogadores do mundo ao meu lado. Acredito muito na nossa dupla”, diz Arthur Lanci, que ao lado do parceiro aprimora a parte física e a técnica com a infraestrutura de quadras e academia do Centro de Treinamento.

“São dois jogadores com um talento absurdo. Já trabalhei com o Arthur Lanci na base e com o Evandro há alguns anos. Estamos em um momento de ajustes, aproveitando as características de cada um deles. Eles estão respondendo muito bem. Esse início de trabalho está sendo muito positivo”, garante o técnico Wallace Ramos.

Ainda sem anunciar o nome de seu novo parceiro, Alison também se pega pesado em Saquarema na preparação para a temporada 2023. “Saquarema é muito importante para todos os atletas do vôlei de praia e de quadra. É um exemplo para todo o mundo, outros países se inspiraram nessa estrutura para criarem seus centros de treinamento. O Brasil domina o vôlei de praia há 20 anos e hoje uma nova geração está aparecendo e vai ter oportunidade de usar esse lugar como base. Há mais de 10 anos faço minha pré-temporada aqui e sempre tive resultado”, diz Alison, que fez questão de elogiar os parceiros de treinos. “É um ciclo olímpico diferente. Eu estou mais experiente depois de três ciclos olímpicos. É um grande prazer fazer essa pré-temporada com o Evandro e o Arthur Lanci, que formam uma dupla nova e estão na briga por uma vaga em Paris. Trocamos experiências e isso ajuda no crescimento do voleibol de todos”.

Quatro duplas brasileiras disputam o “The Finals” em Doha

Quatro duplas brasileiras disputam, a partir desta quinta-feira (26.01), o “The Finals”, que reúne as oito melhores parcerias da temporada 2022 e dois convidados: Duda/Ana Patrícia, Bárbara Seixas/Carol Solberg, André/George e Vitor Felipe/Renato. A competição acontece em Doha, no Catar.

“A classificação para o Finals mostra que fizemos um excelente trabalho em 2022. Nesta temporada, nosso foco é a corrida olímpica”, analisa George, se referindo à disputa que definirá os representantes do vôlei brasileiro nos Jogos de Paris 2024.

The finals - Fase de Grupos

Horários de Brasília*

Dia 26 – Quinta-feira

9h - André/George (BR) x (ITA) Carambula/Ranghieri

10h – Vitor Felipe/Renato (BR) x (NED) Brouwer/Meeuwsen

12h – Bárbara/Carol (BR) x (GER) Tillmann/Müller

13h – Duda/Ana Patrícia (BR) x (USA) Nuss/Kloth

14h – André/George (BR) x (POL) Bryl/Losiak

Dia 27 – Sexta-feira

7h – Bárbara/Carol (BR) x (USA) Hughes/Cheng

8h – Duda/Ana Patrícia (BR) x (CAN) Pavan/Bukovec

9h – Vitor Felipe/Renato (BR) x (NOR) Mol/Sorum

10h – André/George (BR) x (CHI) Grimalt E./Grimalt M.

12h – Bárbara/Carol (BR) x (NED) Stam/Schoon

13h – Duda/Ana Patrícia (BR) x (AUS) Clancy/Mariafe

14h – André/George (BR) x (QAT) Cherif/Ahmed

15h – Vitor Felipe/Renato (BR) x (ITA) Nicolai/Cottafava

Dia 28 – Sábado

7h – Bárbara/Carol (BR) x (SUI) Hüberli/Brunner

8h – Duda/Ana Patrícia (BR) x (LAT) Anastasija/Tina

9h – Vitor Felipe/Renato (BR) x (CZE) Perusic/Schweiner