Fera, Furiosa, Indomável ou Naurú: Amazonas faz enquete para escolha do nome do mascote

Adaptado ao seu novo habitat depois de conhecer os principais pontos turísticos de Manaus, a mascote do Amazonas FC agora aguarda pelo seu “batismo”. O clube divulgou, na última terça-feira (24), em seus canais oficiais de comunicação, os quatro nomes finalistas para votação que vai definir a alcunha da Onça-pintada: Fera, Furiosa, Indomável e Naurú.

“Chegamos a fase final para definir o nome da nossa mascote. Abrimos uma votação inicial, recebemos muitas sugestões legais, selecionamos internamente alguns nomes e agora, mais uma vez, contamos com a participação massiva do nosso torcedor para batizar a nossa Onça”, explicou o presidente do clube, Weslley Couto.

Para participar, basta o torcedor acessar um dos três canais oficiais de comunicação e votação do clube: @amazonasfcoficial (instagram), @oficialamazonasfc (facebook) e @amfcoficial (twitter), e escolher seu nome preferido. A eleição segue aberta até às 20h desta quarta-feira (25) e o resultado será divulgado na quinta (26).

Com a escolha dos quatro nomes para a final, dez torcedores concorrem a uma camisa oficial e a um par de ingressos para acompanhar jogo de estreia do Aurinegro na temporada, diante do Manauara, no estádio Carlos Zamith, no domingo (29), às 15h30, válido pela primeira rodada do Campeonato Amazonense 2023.