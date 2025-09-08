   Compartilhe este texto

Popó substitui Vitor Belfort em luta de boxe contra Wanderlei Silva

08/09/2025 11h09 — em
Esportes


Foto: Reprodução

Acelino “Popó” Freitas foi anunciado como substituto de Vitor Belfort na luta de boxe contra Wanderlei Silva, que acontece no dia 27 de setembro, em São Paulo, pelo Spaten Fight Night II, transmitido ao vivo pela Globo. Belfort deixou o card após sofrer uma concussão durante a preparação.

Além do duelo principal, o evento terá outros combates de destaque: Herbert Conceição x Yamaguchi Falcão, Beatriz Ferreira x Maira Moneo pelo cinturão, além de lutas de MMA com Thiago Manchinha e Wanderson Barcellos.

A aguardada revanche entre Belfort e Wanderlei, esperada desde 1998, volta a ser adiada — já havia sido cancelada em 2012 por lesão de Belfort.

Wanderlei Silva lamentou a ausência do rival, mas afirmou que seguirá preparado para novos desafios e reforçou o desejo de ainda reencontrar Belfort no futuro.

