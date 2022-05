Piloto escapa ileso de acidente impressionante na Indy

Depois do susto, o jovem piloto de 22 anos tratou com bom humor a situação: "Acho que eu estava um pouco rápido demais naquela curva. Fico um pouco triste pelo carro".

O acidente aconteceu durante os minutos finais do "Carb Day", um dos principais testes antes da corrida. Com o carro completamente destruído -incluindo o motor-, Herta deve começar as 500 milhas de Indianápolis na 25ª e última posição com um veículo novo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante uma sessão de treinos para as 500 milhas de Indianápolis, nesta sexta-feira (27), a prova mais tradicional da Fórmula Indy, Colton Herta protagonizou uma cena impressionante. O piloto nascido na Califórnia perdeu o controle de sua Andretti Honda e foi direto para o muro, mas não parou por lá. Após dois choques, o carro decolou, deu um giro e caiu de cabeça para baixo. Herta saiu ileso do acidente.

