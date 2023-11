Perto de completar 3 anos de fundação, Manauara Esporte Clube atualiza escudo

Manaus/AM - O Manauara Esporte Clube oficializou no último sábado (25) uma atualização no símbolo que representa o clube: um novo escudo. A equipe manteve a tradição e acrescentou a inovação para simplificar a identidade visual, com isso, deslocando as três estrelas da parte superior para a inferior. Em 2024, o clube vai debutar no cenário nacional, com Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Campeonato Brasileiro a disputar.

"Com o novo escudo, estamos mais preparados do que nunca para enfrentar os desafios que virão. Este símbolo representa nossos compromissos inabaláveis com a excelência, a paixão e a determinação. Juntos, como uma equipe, como uma família, como uma comunidade, continuaremos a escrever a história do nosso clube. Ele é uma prova viva de que honramos nossa história, mas também abraçamos o futuro com confiança. Com ele, reafirmamos nosso compromisso de lutar por vitórias, inspirar gerações futuras e comemorar cada momento no mundo do futebol", disse Marcus Souza, presidente do Manauara.

Respeitando a tradição

O novo escudo mantém o respeito pela tradição, honrando as cores e símbolos. Os elementos icônicos que sempre estiveram presentes continuarão a ser os pilares do escudo. A nova peça incorpora elementos modernos que simbolizam a visão de futuro do clube.

O escudo do clube compreende a uma engrenagem preta de bordas branca, em seu interior há um circulo laranja com o nome completo do clube. Ao meio, há letra “M” de cor preta e borda alaranjada, representando a inicial de Manauara. Embaixo da letra M, três estrelas brancas, que representam “indústria, comércio e serviço”.

O responsável pela alteração, o designer, Rosivaldo Gomes, explica que cada detalhe foi pensando na necessidade de facilitar o entendimento à simbologia, mas trazendo a modernidade, afinal, o clube traz na raiz a presença da indústria, por meio do presidente e dono do clube, Marcus Souza.

"São apenas três anos de histórias, já vivemos algumas emoções, e estamos em constante evolução para nos tornar ainda mais fortes. Com propósitos ambiciosos, surgiu a necessidade de renovar, adaptar e acompanhar as tendências e inovações do mercado com a modernização da marca. Atualizamos nosso escudo sem perder as origens. Institucionalmente vamos oficializar nossa marca, pois é encontrada facilmente diversas variações do nosso escudo, honramos nossa origem, mas também abraçamos o presente e o futuro com confiança", disse Rosivaldo Gomes.

