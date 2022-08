Papelão masculino atrasa em 11 minutos semifinal do Brasileiro Feminino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians recebeu o Palmeiras em casa para o jogo de ida da semifinal do Brasileiro Feminino neste sábado (27). A partida, que terminou com a vitória corintiana por 2 a 1, precisou ser paralisada por 11 minutos depois de homens de ambas as comissões técnicas protagonizarem uma treta com direito a xingamentos e empurrões.

O preparador de goleiros do Corinthians e um dos auxiliares do técnico palmeirense Ricardo Belli começaram a bater boca à beira do gramado aos 36 minutos do segundo tempo. Xingamento de lá, retrucada de cá, Belli começou a se envolver no falatório e os corpos de todos os treteiros foram se aproximando.

O bate-boca logo virou empurrão, e os envolvidos precisaram ser contidos pelas próprias jogadoras e pela árbitra Deborah Cecília. Importante lembrar que a mesma árbitra sofreu, neste ano, uma tentativa de agressão do meia Jean Carlos, do Náutico, enquanto apitava a final do Campeonato Pernambucano.

Após consultar o VAR, Deborah distribuiu cartões vermelhos. Além de Edson, preparador de goleiras do Corinthians, Ricardo Belli e o preparador físico do Palmeiras William Bittencourt foram expulsos. Arthur Elias, treinador alvinegro, ficou apenas no amarelo.

Apesar do papelão de quem deveria assumir a responsabilidade de segurar os ânimos das jovens jogadoras -que, aliás, deram um sinal de maturidade e fizeram um jogo limpíssimo-, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram como os dois grandes que são. E, melhor que isso: numa Neo Química Arena vibrante por mais de 20 mil torcedores.

A segunda partida entre as equipes está marcada para 10 de setembro, um sábado, às 14h, no Allianz Parque. Caso o Alviverde vença por um gol, a definição da vaga vai para as penalidades.