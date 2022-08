Dois jogos acontecem em Manaus neste domingo, confira

Manaus/AM – Neste domingo, dois jogos serão realizados em Manaus, quando o Amazonas FC enfrenta a Portuguesa-RJ e o Librade joga com o Parintins FC. Ambos têm início previsto para as 15 horas, horário local.

Em partida válida pelas quartas de final da série D do Campeonato Brasileiro, o Amazonas disputa com a Portuguesa-RJ o acesso à série C do Brasileiro no estádio Carlos Zamith, no Coroado, zona Leste.

Do outro lado da cidade, no estádio Ismael Benigno – Colina - Librade (8º colocado) e Parintins FC (3º colocado) se enfrentam pela 7ª rodada da série B do Campeonato Amazonense.