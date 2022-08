Abel rebate pergunta sobre retranca lembrando que Palmeiras tem melhor ataque

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira se incomodou com uma pergunta sobre a "retranca" do Palmeiras no empate em 1 a 1 com o Fluminense, neste sábado (27), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva após o jogo, o português retrucou o questionamento sobre a postura do time contra o Tricolor carioca e destacou os números de seu time, atual líder do Brasileirão.

"O que a nossa equipe faz? Temos várias formas de jogar, somos uma equipe que faz muitos gols. Não sei se você consegue ver os nossos dados estatísticos... Quem é a equipe que tem mais gols? É quem? O Palmeiras. Quem é a equipe que sofre menos? É (o Palmeiras). Ah! Então é por isso que temos que atacar quando temos que atacar e defender quando temos que defender. E hoje nosso adversário foi melhor na segunda parte, e tivemos um bom resultado", falou Abel Ferreira.

Sobre o desempenho alviverde na partida, o treinador admitiu que "tivemos mais medo do que coragem" e destacou o bom resultado fora de casa.

No Maracanã, o Palmeiras saiu na frente do Fluminense com um golaço de bicicleta de Rony, tentou administrar a vantagem, mas sofreu empate meia hora depois. Depois do intervalo, o time de Abel foi sendo cada vez mais pressionado e passou sufoco nos minutos finais, incluindo duas bolas na trave. O empate, porém, mantém os oito pontos de vantagem na liderança do Brasileirão (50 a 42 do próprio Flu).