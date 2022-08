Na estreia de Jô, Ceará fica no empate com reservas do Athletico

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Ceará não conseguiu furar o bloqueio dos reservas do Athletico, neste sábado (27), e a partida terminou em 0 a 0. O jogo, disputado na Arena Castelão e válido pela 24ª rodada do Brasileirão, marcou a estreia de Jô pelos donos da casa.

Em campo, o atacante conseguiu produzir boas oportunidades na segunda etapa, quando entrou, embora não tenha conseguido marcar. Novo técnico do time, Lucho González assistiu à partida das tribunas.

O time cearense manteve a posse da bola e criou mais oportunidades desde a etapa inicial. A melhor chance dos donos da casa foi tanto bonita quanto uma falha. Aos 28, Vina cobrou escanteio na primeira trave e Mendonza, sozinho, só conseguiu desviar a bola, que foi na trave.

O técnico do Athletico, Felipão, optou por mandar os reservas a campo por conta da preparação para o primeiro jogo das semifinais da Libertadores, poupando seus titulares para a partida de terça-feira (30), contra o Palmeiras. A equipe está em 5º no Brasileiro, com 39 pontos.

O Ceará terá a semana de descanso e volta a jogar no próximo domingo (4), contra o Flamengo. Com 12 empates em 24 jogos, o time é o 15º da competição, com 27 pontos.

*

CEARÁ

João Ricardo; Nino Paraíba, Lucas Ribeiro, Marcos Victor (Messias) e Bruno Pacheco; Richardson (Erick), Richard e Vina; Jhon Vásquez (Lima), Mendoza e Matheus Peixoto (Jô). T.: Juca Antonello.

ATHLETICO PARANAENSE

Anderson; Orejuela (Bryan García), Matheus Felipe, Nico Hernández e Pedrinho; Erick, Matheus Fernandes e Vitor Bueno (Léo Cittadini); Rômulo, Vitinho (Cuello) e Vitor Roque (Pablo). T.: Felipão.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 21h (de Brasília) deste sábado (26)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Transmissão: SporTV e Premiere