Palmeiras x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Palmeiras e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no Allianz Parque. O Amazon Prime transmite a partida.

No jogo de ida, no Castelão, o Verdão saiu na frente ao vencer por 1 a 0. Um empate, portanto, classifica a equipe paulista para as oitavas de final. O Ceará precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou de um triunfo por dois ou mais gols de diferença para garantir a vaga no tempo normal.

O Palmeiras chega para o duelo embalado por seis vitórias consecutivas e com todo o elenco à disposição. O clube espera contar com o apoio do torcedor, que pode encher o Allianz Parque, para conseguir avançar às oitavas de final.

Já o Ceará vem de vitória diante do Sport por 2 a 0, na Série A do Brasileiro. O Vozão, porém, não consegue vencer longe do estado desde 19 de fevereiro. São mais de três meses sem sucesso fora, por isso Léo Condé sabe que a missão nesta quinta-feira não será fácil.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson (Mauricio); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho, Sobral, Mugni; Pedro Henrique, Pedro Raul (Lelê), Galeano. Técnico: Léo Condé.