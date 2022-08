Palmeiras tem dois expulsos, mas vence Atlético-MG nos pênaltis e avança na Libertadores

SÃO PAULO/SP - Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras conquistou uma heroica classificação à semifinal da atual edição, ao vencer o Atlético-MG nesta quarta-feira (10), na disputa por pênaltis, por 5 a 4, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

No tempo normal, houve um empate sem gols. No confronto de ida, no Mineirão, também houve um empate por 2 a 2, num jogo em que o time mineiro chegou a abrir dois gols de diferença. O Palmeiras buscou a igualdade já nos acréscimos, com um gol de Danilo.

Em São Paulo, Danilo também seria personagem, mas desta vez por uma expulsão. Aos 29 minutos do primeiro tempo, ele levou um cartão vermelho por uma falta dura em Zaracho, no meio de campo.

Com um a menos, o time alviverde se viu obrigado a mudar sua estratégia, fechar mais os espaços na defesa e apostar nos contra-ataques.

O Atlético-MG, por sua vez, passou a pressionar, mas não conseguia furar o bloqueio palmeirense. Nem mesmo já na reta final da partida, aos 37 do segundo tempo, quando Scarpa também foi expulso por uma falta dura no meio de campo, os visitantes chegaram ao gol. No máximo, acertaram uma bola na trave.

Antes do fim, foi a vez de o time mineiro ficar com um a menos, quando Vargas recebeu o segundo cartão amarelo já nos acréscimos. Depois disso, não houve tempo para mais nada, além das penalidades.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke); Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Scarpa; Dudu (Luan) e Rony. Técnico: Abel Ferreira

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana (Rubens); Allan, Jair e Zaracho (Eduardo Sasha); Ademir (Nacho Fernández), Keno (Vargas) e Hulk. Técnico: Cuca

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Auxiliares: Alexander Guzmán (COL) e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Julio Bascuñan (CHI)

Cartões amarelos: Gómez e Dudu (PAL); Zaracho, Arana e Nathan Silva (ATL)

Cartão vermelho: Danilo e Gustavo Scarpa (ATL); Vargas (ATL)