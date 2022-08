Palmeiras detona Goiás e é líder isolado no Brasileirão

Rio de Janeiro/RJ - O Palmeiras venceu o Goiás por 3 a 0, na tarde deste domingo (7), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 21ª rodada do Brasileirão. Com o triunfo em casa, o Porco abre vantagem na liderança do campeonato, com 45 pontos. O Esmeraldino é o 13º colocado, com 25 pontos.

Ataque competente

O Palmeiras quase abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Wesley aproveitou sobra do goleiro Tadeu e chutou por cima do gol. O Esmeraldino respondeu no minuto seguinte, em cabeçada de Caetano no ângulo, defendida por Weverton.

O Porco balançou as redes aos 18 minutos. Mayke recebeu passe de Dudu e acertou um belo chute cruzado, sem chance de defesa para Tadeu. Antes do intervalo, aos 49, Raphael Veiga ampliou o placar para os mandantes. O meia cobrou pênalti no meio e fez o segundo do Palmeiras.

Pressão sobre o Goiás

O Palmeiras voltou para o segundo tempo pressionando o Goiás. Aos dois minutos, Rafael Navarro recebeu cruzamento de Gustavo Scarpa e cabeceou firme. Tadeu defendeu. Seis minutos depois, Luan também tentou em cabeçada e quase acertou a trave. O time goiano levou perigo aos 25 minutos, quando Renao Junior chutou cruzado pela linha de fundo.

Mais ofensivo, o Porco voltou ao ataque aos 33 minutos. López cabeceou após cruzamento de Wesley e Tadeu evitou o gol. Aos 37, o mandante conseguiu marcar o terceiro e dar números finais à partida. Atuesta chutou com categoria de fora da área e não deu chance de defesa para o goleiro.

Fonte: CBF