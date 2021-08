Palmeiras perde do Cuiabá e amplia sequência negativa no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cuiabá surpreendeu o Palmeiras e venceu na manhã deste domingo (22) por 2 a 0, no Allianz Parque, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-corintiano Clayson, com apenas um minuto de jogo, abriu o placar, e Uillian Correia fechou a vitória nos acréscimos da etapa final.

Com a derrota em casa, a equipe alviverde amplia sua sequência negativa no Nacional. Já são quatro partidas sem triunfar: além do Cuiabá, perdeu também para Atlético-MG e Fortaleza e empatou com o São Paulo.

A última vitória palmeirense na competição foi no dia 27 de julho, 1 a 0 sobre o Fluminense.

Segundo colocado do Brasileiro com 32 pontos, o Palmeiras pode ver o líder Atlético-MG aumentar a diferença na ponta da tabela nesta rodada. O time de Belo Horizonte tem 37 pontos e enfrenta o Fluminense, que vive momento ruim na temporada, nesta segunda-feira (23).

Sem o técnico Abel Ferreira, suspenso, a equipe alviverde viu seu plano de jogo mudar logo de cara no confronto diante do Cuiabá. Com apenas um minuto de jogo, os visitantes abriram o placar.

Lucas Ramon desceu com liberdade pelo lado direito e cruzou rasteiro para a entrada da área. Clayson chegou de frente e bateu firme no canto de Weverton para colocar os mato-grossenses em vantagem.

Após o golpe repentino, o Palmeiras procurou ocupar o campo de ataque, mas não conseguiu exercer uma pressão sobre o Cuiabá. O time chegou a empatar com Zé Rafael, mas impedimento na origem do lance, apontado pelo VAR, anulou o gol.

Para o segundo tempo, a comissão técnica alviverde realizou quatro substituições. Deyverson, um dos que veio a campo para a etapa final, teve pelo menos três boas oportunidades de empatar a partida, mas não conseguiu direcionar as finalizações e desperdiçou as chances.

Nos acréscimos, os visitantes encaixaram um contra-ataque que chegou a Clayson, pelo lado esquerdo. Ele inverteu a jogada na direita para Uillian Correia, que cortou para o meio e chutou forte para definir o triunfo.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Piquerez), Luan, Gustavo Gómez e Renan (Gabriel Menino); Danilo, Zé Rafael (Willian), Raphael Veiga e Dudu; Wesley (Gustavo Scarpa) e Rony (Deyverson). T.: Vitor Castanheira

CUIABÁ

Walter; Lucas Ramon (Anderson Conceição), Marllon, Paulão e Uendel; Auremir, Rafael Gava (Uillian Correia), Pepê (Yuri) e Clayson; Jenison (Osman) e Yesus Cabrera (Camilo). Técnico: Jorginho

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Gols: Clayson, a 1min da primeira etapa; Uillian Correia, aos 48min do 2º tempo

Cartões amarelos: Pepê (CUI)