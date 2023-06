Palmeiras lança camisa comemorativa em alusão ao título paulista de 1993

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras lançou neste domingo (4) sua mais nova camisa comemorativa.

A camisa é uma réplica da usada pelo Palmeiras na conquista do título paulista de 1993, contra o Corinthians.

A peça pode ser encontrada em nos modelos com manga longa e manga curta. A camisa não conta com o símbolo da Puma, fornecedora de materiais esportivos da equipe.

Nas redes sociais, o Verdão utilizou frases como "Comemorar o título antes? Jamais. Virar o jogo? É o nosso DNA", "Um grito que ainda está no ar" e "Uma virada épica. Uma conquista histórica" para divulgar a nova camisa.

O modelo com mangas longas custa R$ 279,00 e o com mangas curtas sai por R$ 259,00. As peças estão disponíveis na loja oficial do Palmeiras.

"O título paulista de 1993 é uma das principais conquistas da história do Palmeiras, e a camisa usada naquele ano ganhou o coração dos torcedores. Além de representar um período extremamente vitorioso, ela tem um estilo diferenciado que ficou eternizado. Nada mais justo do que trazermos esse manto de volta para comemorar os 30 anos deste título tão especial. A camisa ficou maravilhosa", disse Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

TÍTULO HISTÓRICO

O Palmeiras perdeu o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista de 1993 para o Corinthians por 1 a 0, com gol de Viola.

Na volta, o Verdão venceu o rival por 4 a 0 e não só conquistou o título estadual, como também quebrou um jejum de 16 anos sem levantar taças.

A nova camisa não é a única 'homenagem' do Palmeiras ao título conquistado naquele ano. Isso porque, neste domingo (4), antes da partida contra o Coritiba, no Allianz Parque, os jogadores que defenderam o Verdão naquela partida participariam de uma cerimônia especial.