Palmeiras joga pelo empate contra o Bolívar para avançar na Libertadores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Palmeiras e Bolívar (BOL) se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 19h15, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Verdão precisa de um empate para se classificar às oitavas de final.

No confronto de ida, o Palmeiras conseguiu uma vitória importante em La Paz contra o Bolívar e agora depende de apenas mais um ponto para avançar, após o empate sem gols com o Guaraní, no Paraguai. O time é o líder do Grupo B com dez pontos em quatro jogos.

Já a equipe boliviana encerrou contra o Palmeiras um período de seis meses sem atuar. Depois da derrota, empatou com o Tigre (ARG) fora de casa e ainda sonha com a classificação às oitavas. O Bolívar é o terceiro na chave, com quatro pontos -o Guaraní tem sete.

Para a partida, o Palmeiras não contará com Esteves e Luan Silva, que se recuperam de lesão na coxa direita e cirurgia no joelho esquerdo, respectivamente.

Além deles, Gabriel Veron, que sofreu um entorse no tornozelo esquerdo contra o Flamengo, e Luiz Adriano, com dores na coxa esquerda, não participaram do último treino e podem ser desfalques.

Já o Bolívar tem dois desfalques, ambos por contusões: o goleiro Viscarra e o lateral-esquerdo Flores nem viajaram com a delegação para São Paulo. O zagueiro Luis Gutiérrez, que era dúvida, foi relacionado pelo treinador Claudio Vivas.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino e Zé Rafael; Lucas Lima, Wesley (Rony) e Willian. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

BOLÍVAR

Javier Rojas; Bejarano, Jusino, Haquin e Fernández; Machado e Saavedra; Álvaro Rey, Juan Carlos Arce e Cruz; Marcos Riquelme. Técnico: Claudio Vivas

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 19h15 desta quarta

Árbitro: Leodán González (URU)