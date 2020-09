Botafogo e Bahia duelam na zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em situação complicada no Brasileiro, Botafogo e Bahia se enfrentam em jogo da primeira rodada adiado para esta quarta-feira (30), às 21h30, no estádio Nilton Santos, no Rio.

As equipes são adversárias diretas na luta contra o rebaixamento. Vindo de empate fora de casa com o Atlético-GO, o Botafogo é o 18º colocado, com 11 pontos. Já o Bahia, que vem de derrota para o Athletico-PR em Curitiba, aparece em último lugar, com apenas nove pontos.

Pelo lado do time carioca, o técnico Paulo Autuori vai promover as voltas de Gatito Fernández, Marcelo Benevenuto e Honda, poupados da partida em Goiânia, no domingo (27). Outra novidade pode ser o retorno de Guilherme Santos, que se recupera de um problema na coxa.

No Bahia, Élber e Gilberto, substituídos com dores no sábado (26), são as dúvidas para o técnico Mano Menezes.

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Marcelo Benevenuto, Rafael Forster, Kanu; Kevin, Honda, Caio Alexandre, Victor Luís; Bruno Nazário, Matheus Babi, Kalou. T.: Paulo Autuori

BAHIA

Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Juninho, Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo; Ramires, Rodriguinho, Marco Antônio; Saldanha. T.: Mano Menezes

Estádio: Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 desta quarta

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)