No Flamengo, Filipe Luís testa positivo para covid e segue fora contra o Independiente del Valle

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral Filipe Luís testou ainda positivo para covid-19 e segue como baixa no Flamengo. O time rubro-negro encara nesta quarta (30) o Independiente del Valle, às 21h30, no Maracanã, pela Libertadores. Por outro lado, o atacante Vitinho teve resultado contrário e está apto a atuar contra os equatorianos, mas isso ainda dependerá de uma análise mais profunda.

Diego, Isla, Matheuzinho, Michael e Bruno Henrique são os outros que podem ser aproveitados, mas desde que o diagnóstico seja negativo. Há, no entanto, etapas a serem superadas para que eles possam estar em campo (somado aos resultados).

Além de não apresentarem sintoma algum, haverá ainda uma conversa entre diretoria e comissão técnica.

Será colocado à mesa o nível de sacrifício ao qual esses jogadores seriam expostos, uma vez que teriam se recuperado há pouco tempo do coronavírus e com um curto prazo pela frente para se preparar antes de um novo compromisso oficial.

Gabriel Batista, Thuler, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Isla, Matheuzinho, Filipe Luís, Diego, Bruno Henrique, Michael, Everton Ribeiro, Noga, Pepê, Arão, João Gomes, Muniz, Renê e Vitinho foram todos jogadores contaminados desde os confrontos contra o Del Valle e o Barcelona.

Os atletas que estão às ordens são: César, Hugo Souza, João Fernando, Natan, João Lucas, Ramon, Lázaro, Gerson, De Arrascaeta, Thiago Maia, Pedro, Lincoln, Vitinho e Guilherme Bala.

O time equatoriano também chega bastante desfalcado devido ao Covid-19. Ao todo, o clube tem oito jogadores vetados.

CLASSIFICAÇÃO

Flamengo e Independiente del Valle ocupam a zona de classificação do Grupo A, ambos com nove pontos, mas o Del Valle lidera a chave, com vantagem no saldo de gols.

No jogo de ida, há duas semanas, a equipe equatoriana sobrou em campo e impôs a pior derrota do time carioca na história da Libertadores: 5 a 0 no estádio Casa Blanca, em Quito.

Nesta quarta, porém, mais do que uma revanche, os rubro-negros buscam garantir a classificação para as oitavas de final.

Para isso, precisam vencer a partida e torcer por um tropeço do Junior Barranquilla -que é terceiro colocado, com seis pontos, e recebe o lanterna Barcelona de Guayaquil também na quarta.

FLAMENGO

Hugo Souza; Matheuzinho, Isla, Natan e Ramon; Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Lincoln, Pedro e Gabriel Barbosa. T.: Jordi Guerrero

INDEPENDIENTE DEL VALLE

Jorge Pinos; Angelo Preciado, Segovia, Schunke e Beder Caicedo; Pellerano, Faravelli e Moisés Caicedo; Jacob Murillo, Fernando Guerrero e Gabriel Torres. Técnico: Miguel Àngel Ramírez

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30 desta quarta

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)