Palmeiras faz com Veiga, segura pressão e vence Atlético-MG no Mineirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras superou a pressão de um Mineirão lotado, derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), e saiu na frente por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Raphael Veiga foi o responsável por marcar o único gol do confronto, que ficou marcado por uma pressão dos mandantes.

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira se garante na próxima fase até em caso de empate na partida de volta, marcada para o Allianz Parque. Por outro lado, os comandados de Felipão chegaram ao 10° jogo seguido sem vitória —o 9° com o experiente treinador.

Os clubes vão se enfrentar novamente na próxima quarta-feira (9) para ver quem vai às quartas. O vencedor do placar agregado encara Deportivo Pereira ou Independiente Del Valle.

COMO FOI O JOGO

O 1° tempo escancarou a diferença de organização das equipes. Enquanto o Palmeiras de Abel se mostrou entrosado e consciente, o Atlético-MG de Felipão cedeu espaços e pouco conseguiu agredir. Melhor para Veiga, que abriu o placar e deixou os paulistas em vantagem até o intervalo.

Na metade final, os mandantes ensaiaram uma pressão, mas a eficiência da defesa paulista se sobressaiu e garantiu a vitória para Abel e seus comandados, que "souberam sofrer" e terminaram a partida sem levar qualquer gol.

GOLS E DESTAQUES

Veiga, solto, assusta. A partida começou movimentada e com os visitantes chegando à meta de Everson a partir da agilidade de Raphael Veiga, que teve bastante liberdade na intermediária rival. Primeiro, o meia deixou Rony, em posição irregular, na cara do gol, e depois arriscou de fora da área —o goleiro dos mandantes espalmou.

Hulk responde, mas sofre com choques. O Atlético-MG tentou reagir a partir de sua principal estrela. Hulk chamou a responsabilidade e tentou de várias maneiras: pelo lado, pelo meio, com bola rolando e até mesmo em cobrança de falta de longa distância. O atacante, no entanto, sofreu com a dura marcação palmeirense, que não cedeu espaço ao adversário.

Veiga, ainda solto, marca. Letal, o Palmeiras abriu o placar aos 28 minutos a partir de tentativas pelo alto. Mayke, ainda do meio de campo, esticou para Gustavo Gómez, que tocou para o meio da área e viu Jemerson afastar mal. A bola sobrou no pé esquerdo de um livre Raphael Veiga e parou no fundo do gol de Everson: 1 a 0.

Felipão mexe antes de Hulk ficar no quase. O técnico do Atlético-MG não se mostrou nada satisfeito com o desempenho de sua equipe e "aproveitou" um desconforto de Zaracho para mexer, colocando Igor Gomes no lugar do argentino. Praticamente no lance seguinte à substituição, os donos da casa tiveram escanteio e quase empataram com Hulk, que emendou uma bicicleta após desvio de Igor Rabello. Foi o último grande lance até o intervalo.

Overdose de escanteios. Os mandantes voltaram para a 2ª etapa apostando pesado em jogadas pelas laterais, que culminaram em uma série de escanteios: foram três cobrados em menos de cinco minutos. No último deles, Jemerson subiu mais do que todo mundo e, mesmo no susto, forçou Weverton a trabalhar.

Cadê a pontaria? Buscando o empate e sem espaço para infiltrar na defesa do Palmeiras, o Atlético-MG passou a arriscar, além da bola alta, em finalizações de longa distância. Hulk e Saravia tentaram, mas erraram o alvo. Em meio às investidas, Felipão sacou o volante Otávio para acionar o meia-atacante Pedrinho. Enquanto isso, Abel tirou o amarelado Menino e o desgastado Dudu para colocar Richard Ríos e Jhon Jhon no gramado do Mineirão.

Pressão mineira. O Atlético-MG colocou intensidade a partir dos 25 minutos e passou a incomodar, de fato, o adversário — que, por sua vez, tentou liquidar a fatura nos contra-ataques. Na melhor oportunidade até então, Paulinho chegou a desperdiçar um gol claro para sua equipe dentro da pequena área, mas o jogo já estava parado por impedimento de Igor Gomes — que havia escorado para o companheiro. A sequência de ataques obrigou Abel a colocar o lateral Marcos Rocha no lugar do atacante Artur.

Tentativas finais. Empurrado por uma torcida que acreditava, o time mandante foi quase que para um "tudo ou nada" nos últimos minutos, mas acabou punido tanto pela falta de pontaria quanto por uma atuação sólida da defesa palmeirense. Melhor para os visitantes, que aproveitaram os contra-ataques e as faltas para esfriar o ritmo do rival — Alan Kardec quase fez um gol contra antes do apito final.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Diego Bonfa (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG)

VAR: German Delfino (ARG)

Cartões amarelos: Gabriel Menino, Jhon Jhon (PAL); Guilherme Arana (ATM)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Raphael Veiga (PAL), aos 28 min do 1° tempo

ATLÉTICO-MG

Everson; Saravia (Mariano), Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio (Pedrinho), Battaglia, Zaracho (Igor Gomes) e Pavón (Hyoran); Paulinho (Alan Kardec) e Hulk. T.: Felipão

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga (Flaco López); Artur (Marcos Rocha), Dudu (Jhon Jhon) e Rony (Breno Lopes). T.: Abel Ferreira