Botafogo vira no fim com Tiquinho e bate Guaraní na ida das oitavas da Sula

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo venceu o Guaraní-PAR por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira (2), pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Hugo e Tiquinho Soares, para o Botafogo, e Romeo Benítez, para o Guaraní-PAR, fizeram os gols da partida.

O confronto de volta está marcado para a outra quarta-feira, dia 9 de agosto, no mesmo horário, no Paraguai. Quem passar enfrenta o vencedor do confronto entre Emelec-EQU e Defensa y Justicia-ARG.

Para chegar até as quartas de final, o Botafogo pode empatar. Caso o confronto termine empatado, a decisão será nos pênaltis.

Antes da decisão na Libertadores, o Botafogo tem compromisso pelo Brasileirão. Neste domingo (6), a equipe visita o Cruzeiro em Minas Gerais, às 18h30 (de Brasília), em confronto válido pela 18ª rodada. Já o Guaraní-PAR enfrenta o Olimpia também no domingo, mas às 17h (de Brasília), pelo Campeonato Paraguaio.

COMO FOI O JOGO

A partida começou com boas chances para cada lado, mas foi o Guaraní-PAR que abriu o placar. Romeo Benítez anotou para a equipe visitante depois de uma boa construção de jogada.

O gol só fez com que a equipe paraguaia fosse ainda mais para cima. O Botafogo passou a tocar a bola no campo de defesa para buscar espaços, mas encontrou o Guaraní se posicionando de forma mais defensiva.

A equipe carioca passou a investir na jogada aérea para tentar mudar o marcador. O Fogão teve duas boas chances em sequência com cruzamentos na área, mas não bem sucedidos a ponto de gerar perigo para o goleiro Muñoz.

Com mais intensidade, o Botafogo ficou muito perto do empate. Bolas na trave, chutes para fora e até mesmo furados impediram que o Fogão mudasse o marcador ainda no primeiro tempo.

A volta do intervalo contou com o Botafogo mais ligado no jogo. Através da bola aérea, a equipe carioca teve sua primeira oportunidade clara de frente para o gol de empatar, mas a cabeçada não foi forte o bastante.

A constância do Botafogo em busca do gol rendeu o empate. O Fogão não diminuiu o ritmo desde o início do segundo tempo, e com um golaço de Hugo deixou o marcador igual.

O gol de empate só fez o Botafogo crescer ainda mais no jogo. A equipe passou a ser superior e ficou muito próximo da virada. O Guaraní tentou contra-atacar, mas pouco conseguiu reagir.

A virada aconteceu bem no finalzinho do jogo, com um pênalti a favor do Botafogo. Junior Santos foi derrubado, mas Tiquinho Soares foi quem pegou a bola e cobrou para decretar a vitória do time carioca.

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Andrés Nievas (URU)

VAR: Leodan González (ARG)

Cartões amarelos: Eduardo (BOT), Gil Romero, Luis Martínez e Darío Ríos (GUA)

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Romeo Benítez (2'/1ºT), Hugo (19'/2ºT), Tiquinho Soares (44'/2ºT)

BOTAFOGO

Gatito Fernández; Di Placido, Adryelson (Philipe Sampaio), Víctor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Lucas Fernandes) e Eduardo; Gustavo Sauer (Matías Segovia), Janderson (Tiquinho Soares) e Victor Sá (Júnior Santos). T.: Bruno Lage

GUARANÍ-PAR

Muñoz; Raúl Cáceres, Moya, Riveros e Salomoni; Gil Romero, Estivel Moreira (Barceló), Darío Ríos e Romeo Benítez (Gallardo); Santander e Camacho (Luis Martínez). T.: Juan Pablo Pumpido