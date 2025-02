Palmeiras e São Paulo empata no 0 a 0 em clássico no Campeonato Paulista

Em um clássico entre o Palmeira e São Paulo, o jogo terminou no 0 a 0, neste domingo (16), no Allianz Parque durante a partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Com o resultado, o Palmeiras se mantém em terceiro lugar do Grupo D, com 17 pontos. Já o São Paulo vai a 16 pontos, na liderança do Grupo C.