Palmeiras bate Athletico-PR com dois de Endrick e fica muito perto do título

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras está muito perto do título brasileiro, seu 11º. O time alviverde venceu o Athletico-PR por 3 a 1, nesta terça-feira (25), com dois gols de Endrick e um de Gustavo Gómez. Desse modo, chega aos 74 pontos.

Se Corinthians e Internacional não baterem Fluminense e Ceará, respectivamente, nesta quarta-feira (26), o clube alviverde fica com o título. Mas, ainda que isso não aconteça, o título se torna uma realidade cada vez mais próxima. O Palmeiras ainda poderia perder dois jogos, e os adversários teriam que ter 100% de aproveitamento para roubarem o troféu.

O zagueiro Matheus Felipe abriu o placar para o Athletico-PR aos seis minutos com um golaço. Bryan Ruiz tocou no meio, o defensor dominou, avançou e acertou um chute perfeito, no ângulo esquerdo de Weverton, para fazer 1 a 0. No segundo tempo, Endrick empatou aos 14 minutos, em jogada com Dudu e Scarpa. Aos 20, o garoto voltaria a ampliar, após cruzamento de Rony. Gustavo Gómez fez o terceiro, aos 30.

O Palmeiras tomou a iniciativa durante todo o jogo, mas acabou surpreendido pelo gol no primeiro tempo. No segundo tempo, porém, com a entrada de Endrick e Gabriel Menino, o Palmeiras foi ainda melhor, sufocou o rival paranaense e virou e sair com a vitória.

O Athletico-PR reserva se retraiu. Achou um golaço na etapa inicial, e só. Partida fraca que leva o time com a cabeça doendo para a final da Libertadores, apesar de os reservas terem jogado.

ATHLETICO-PR

Anderson; Orejuela, Matheus Felipe, Nico e Pedrinho; Hugo Moura (Erick), Bryan Garcia (Matheus Fernandes), Léo Cittadini; Vitor Bueno (Vitinho), Vitor Roque e Rômulo. Técnico: Felipão

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo (Endrick), Zé Rafael e Gustavo Scarpa (Atuesta); Mayke (Menino), Dudu (Breno Lopes) e Rony (Tabata). Técnico: Abel Ferreira

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Bryan Garcia, Pablo e Rômulo (ATH); Murilo e Gómez (PAL)

Cartões Vermelhos: Cuello (ATH)

Gols: Matheus Felipe (ATH), aos 30'/1ºT; Endrick (PAL), aos 14' e aos 20', e Gustavo Gómez (PAL), aos 30'/2ºT.