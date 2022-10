Flamengo detona Santos em jogo no Maracanã

Rio de Janeiro/RJ - O jogo entre Flamengo e Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, que aconteceu no estádio do Maracanã, no Rio, nesta terça-feira, dia 25, teve um primeiro tempo dominado pelo rubro-negro, que se traduziu em gol contra o Peixe, embora o Santos tenha empatado, o rubro-negro marcou mais dois na etapa final e o Santos mais um.

A etapa inicial, mesmo com a vantagem no domínio de bola pelo Flamengo sobre o Santos, só se concretizou em finalização com gol já na prorrogação, quando Matheuzinho cruzou, aos 49 minutos, e Pedro chutou vazando a defesa do Santos. Flamengo 1 x 0 Santos. Houve reclamação por parte dos jogadores do Santos, que queriam marcação de pênalti em lance anterior.

Na volta do intervalo para o segundo tempo, o Flamengo fez três alterações: saíram Pedro, Davi Luiz e Everton Ribeiro, substituídos por Gabriel, Léo Pereira e Arrascaeta, respectivamente. Já o Santos foi à luta e, aos 7 minutos, em finalização de cabeça feita por Alex, chegou ao empate.

O Flamengo buscou o desempate e, aos 32 minutos, o atacante Marinho marcou para o rubro-negro: Flamengo 2 x 1 Santos. A partida continua e o Peixe não consegue furar a defesa do adversário, que aos 41 minutos, em finalização de Arrascaeta, marca o terceiro: Flamengo 3 x 1 Santos. A equipe santista corre atrás e consegue, aos 51 minutos, descontar com gol de Carabajal. Placar final ficou em Flamengo 3 x 2 Santos.