Palmeiras anuncia Jefté como novo reforço para a lateral-esquerda





SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do lateral-esquerdo Jefté, que estava no Rangers, da Escócia.

O UOL apurou que o valor total da operação rondará a casa dos 6 milhões de euros (R$ 38,3 milhões). Jefté assinará contrato por cinco temporadas.

O defensor de 21 anos já estava em São Paulo nesta terça-feira, quando passou por exames médicos. O Palmeiras finalizou os últimos trâmites burocráticos nas últimas horas para a oficialização da aquisição.

Recém-eleito o melhor lateral da última temporada do Campeonato Escocês, Jefté vivia ótimo momento no Rangers, que terminou o torneio na 2° posição.

Ele é formado nas categorias de base do Fluminense, mas nunca chegou a atuar profissionalmente nas Laranjeiras. Aos 19 anos, se mudou para o Chipre para defender o APOEL. Logo depois, firmou sua ida à Escócia.

Um novo lateral-esquerdo virou prioridade no Palmeiras depois da venda de Vanderlan ao Red Bull Bragantino. Agora, Jefté dividirá o setor com Piquerez.