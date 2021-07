Os destaques na agenda da Olímpiada de Tóquio

Se o mar oferecer condições ao surfe, as primeiras medalhas olímpicas da história do esporte poderão sair a partir das 20h.

Beatriz Ferreira representa o boxe feminino brasileiro em uma das lutas a partir da 1h06. Se a campeã mundial avançar até a decisão do peso leve, lutará no dia 8, às 2h.

Em seu primeiro jogo, o vôlei feminino do Brasil enfrenta a Coreia do Sul às 9h45. Bicampeãs olímpicas, as mulheres querem voltar a brigar por medalha.

Pela segunda rodada do futebol masculino, a seleção brasileira encara a Costa do Marfim, às 5h30.

Outro esporte em sua estreia olímpica, o skate street começa às 21h e, entrando na madrugada, já entrega suas medalhas. Primeiro os homens, com Nyjah Huston, dos Estados Unidos, como favorito. No dia seguinte, poderá ser a vez da brasileira Pamela Rosa confirmar seu favoritismo.

As baterias classificatórias da natação têm seus primeiros tiros às 7h02. Os 26 brasileiros pularão na água para, quem sabe, comemorar as vitórias que podem render medalha nos oitos dias seguintes.

