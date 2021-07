Estrela japonesa sofre tombo na barra e se despede de Tóquio-2020

No ginásio, o clima foi de consternação. Por causa dele, a área de imprensa está lotada, principalmente por jornalistas japoneses, que gritaram em uníssono um "uh" quase ao mesmo tempo em que o corpo de Uchimura bateu no colchão.

TÓQUIO, JAPÃO (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos principais ídolos do esporte japonês está fora da briga por medalhas nos Jogos Olímpicos que acontece em casa. Kohei Uchimura, 32 sofreu uma queda no único aparelho que disputava, a barra fixa, neste sábado (24), e, com a nota 13.866, está fora dos finalistas.

