Em partida com reviravoltas, Yamada perde no tênis de mesa e está eliminada

A sexta etapa começou equilibrada, com ótimas trocas de bolas e empatada em 2 a 2. Mas Moret conseguiu tomar a frente, fazendo cinco pontos seguidos. Yamada começou uma recuperação incrível, chegando a 8 a 7. A suíça reagiu, fez três pontos seguidos. Mas a brasileira não se entregou, equilibrou a partida em 10 a 10 e trocou match points com suíça, mas acabou derrotada por 14/12.

No quarto set, Yamada iniciou mandando na partida, fazendo 6 a 2. A suíça até esboçou uma pequena reação, mas rapidamente foi superada com 11/7. Ali, a brasileira empatava o jogo em 2 a 2.

