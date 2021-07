Thiago Monteiro perde para alemão e se despede das Olimpíadas

Thiago saiu na frente no set final, mas foi rapidamente superado pelo alemão, que virou o placar nos três games seguintes. Atrás no marcador, Monteiro esboçou uma reação. Mesmo assim, o brasileiro acabou eliminado.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tenista brasileiro Thiago Monteiro se despediu do torneio de simples do tênis olímpico neste sábado (24) após derrota por 2 sets a 0 para o alemão Jan-Lennard Struff, na quadra seis da Ariake Tennis Park.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.