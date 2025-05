Operário-AM anuncia Cristiano Natal como técnico para a Série B do Barezão

O Operário está no Grupo B, com estreia prevista contra o Itacoatiara, fora de casa, entre 19 e 25 de maio.

A comissão conta ainda com o auxiliar Leandro Guitta, campeão com o Sub-15 em 2017, e o preparador físico Gilsomar Brito (Tição), em sua terceira passagem pelo clube.

Com foco na Série B do Amazonense, que começa no fim de maio, o Operário-AM anunciou sua nova comissão técnica. O time será comandado por Cristiano Natal, ex-jogador do clube, que assume pela primeira vez a equipe profissional após destacar-se no Sub-20.

