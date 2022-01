Oeste-SP aproveita falhas, vence por 2 a 0 e elimina o Flamengo da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No repeteco da partida na fase de grupos, o Oeste-SP acabou levando a melhor e venceu o Flamengo por 2 a 0 neste sábado (15), garantindo sua classificação para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols da partida foram marcados por Popó e Reifit, ambos com falhas do time carioca.

Na última terça-feira (11), os adversários fizeram uma das melhores partidas da fase de grupos, quando o Oeste abriu 3 a 0 com 20 minutos, mas o Flamengo buscou o empate já no apagar das luzes. Desta vez, o jogo foi bem menos emocionante e marcado principalmente pelos erros das duas equipes.

Nas oitavas, o adversário do Oeste será o Canaã. Na manhã deste sábado, a equipe baiana venceu o Juventus por 1 a 0 e se classificou dentro do estádio da Rua Javari.

A partida começou com os dois times se estudando, mas, aos poucos, o Flamengo se soltou mais e passou a ter mais iniciativas em campo. A melhor oportunidade rubro-negra foi também uma das poucas boas chances do primeiro tempo, e aconteceu no chute de Petterson, que invadiu a área, mas viu o goleiro Alê fazer uma ótima defesa.

No lado do Oeste, o time produziu no máximo um chute travado de Popó. Em comum, as equipes foram para o intervalo após 45 minutos muito parelho, mas sem inspiração e com muitas faltas em campo.

O reencontro entre as equipes não esteve nem perto daquele 3 a 3 da fase de grupos. No início do segundo tempo, chamou atenção a falta de paciência das duas torcidas por causa dos frequentes erros de Flamengo e Oeste.

O time da casa já estava melhor no segundo tempo quando abriu o placar com Popó. O sexto gol do atacante veio em uma falha na saída de bola do Flamengo que acabou nos pés de Kauã. O cruzamento rasteiro saiu na medida para o artilheiro só escorar e abrir o placar.

Se o primeiro tempo não foi bom, o segundo tempo do Flamengo seguiu bastante improdutivo. Principalmente depois do gol sofrido, o time se desorganizou ainda mais em campo e passou a buscar o empate na base do desespero.

Além da postura defensiva sólida, o Oeste ainda recorreu às faltas e à famosa cera para fazer o tempo passar e comemorar a classificação.

Nos acréscimos, ainda deu tempo de uma nova falha decretar de vez a eliminação do Flamengo. Igor Jesus bobeou na saída de bola, Reifit invadiu a área e bateu na saída do goleiro Bruno para dar números finais ao confronto.