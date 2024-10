Novorizontino perde para o Sport e Santos pode assumir a liderança da Série B

O Novorizontino foi derrotado por 3 a 1 pelo Sport nesta sexta-feira (11), em jogo válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Os gols do Sport foram marcados por Chico, Gustavo Lopes e Chrystian Barletta, enquanto Marlon diminuiu para o time da casa.

Chico abriu o placar para o Sport aos 38 minutos do primeiro tempo. Gustavo Coutinho ampliou aos 41, e Chrystian Barletta marcou o terceiro aos 32 minutos do segundo tempo. Marlon diminuiu para o Novorizontino de pênalti, aos 14 minutos da etapa final.

Com essa derrota, a segunda consecutiva, o Novorizontino manteve-se com 54 pontos na liderança, mas pode perder o topo para o Santos, que ainda joga na rodada e está com 53 pontos. O Sport, em terceiro, também tem 53 pontos e segue invicto há nove partidas.