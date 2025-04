Botafogo vence Juventude e garante primeira vitória no Brasileirão 2025

O Botafogo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série A de 2025 ao derrotar o Juventude por 2 a 0, em partida realizada neste sábado (5).

O confronto, válido pela segunda rodada do torneio, marcou o reencontro de Igor Jesus com as redes, após dois meses de jejum, e o primeiro gol de Mateo Ponte com a camisa do clube carioca.

Com o resultado, o Botafogo soma agora quatro pontos na tabela, fruto de um empate na estreia e da vitória sobre o Juventude. A equipe alvinegra busca se consolidar na competição e almeja uma boa campanha no campeonato. Já o Juventude, que havia vencido na primeira rodada, permanece com três pontos.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (12), com jogos marcados para as 16h (horário de Brasília). O Juventude enfrentará o Ceará em casa, enquanto o Botafogo terá um desafio fora de seus domínios contra o RB Bragantino. Os clubes se preparam para os próximos confrontos, buscando somar pontos importantes na competição.