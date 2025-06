Neymar remarca jogo com influenciadores após diagnóstico de covid

A princípio, Neymar faria outro teste de Covid nesta segunda-feira e, se testasse negativo, poderia jogar. No entanto, para não correr o risco de ter que cancelar a partida com apenas um dia de antecedência, a patrocinadora optou pela mudança de data.

SÃO APULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar Jr. anunciou uma nova data para o jogo comemorativo com influenciadores na Vila Belmiro, após ser diagnosticado com Covid-19.

