Neymar lamenta rebaixamento do Santos: 'Iremos voltar a sorrir'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rebaixamento do Santos, o primeiro de sua história, mexeu com os torcedores. Entre eles, Neymar. O jogador lamentou o resultado de 2 a 1 da partida entre o peixe e o Fortaleza, que deixa o time praiano na segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

A partida aconteceu na noite de quarta-feira (6). "Santos sempre Santos. Nós iremos voltar a sorrir", escreveu ele, junto com uma foto em que aparece no sofá e com a perna imobilizada. O atleta foi revelado nas categorias de base do time.

A lesão ocorreu em outubro, em uma partida entre Brasil e Uruguai. Ele sofreu rupturas no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo, por isso está afastado dos campos. Atualmente, ele joga pelo Ah Hilal, da Arábia Saudita.