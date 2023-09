Neymar detona gramado e confessa que assumiu impedimento em gol anulado

Elogios a Diniz. "Cara muito positivo, obviamente pouco tempo para o treinador colocar seu trabalho na equipe, mas ele já deu uma pinta do que ele quer. Nós aceitamos isso e estamos com ele. É um cara muito coração, te exige o seu máximo e isso é importante pra seleção brasileira".

SÃO PAULO, SP, RIO DE JANEIRO, RJ, E LIMA, PERU (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Neymar fez duras críticas ao gramado do Estádio Nacional de Lima (Peru), onde o Brasil enfrentou o Peru na madrugada desta quarta-feira (13). O camisa 10 também confessou que assumiu seu impedimento no lance do gol de Raphinha para agilizar o VAR —o árbitro de vídeo, depois, demoraria mais de seis minutos para anular gol de Richarlison.

