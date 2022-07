Neymar dá cartada e renova com o PSG até 2027

Em meio aos fortes rumores de que Neymar deixaria o Paris Saint Germain, o atacante renovou nesta sexta-feira (1) o contrato com o clube até 2027, conforme os jornais franceses L'Equipe e Le Parisien.

O craque deu uma espécie de cartada final acionando uma claúsula do contrato acionado em 2021 que previa renovação automática caso fosse do interesse do jogador.

Apesar da renovação, o futuro do craque no PSG ainda é incerto já que ele não é mais visto como o protagonista do time e está aberto a negociações.