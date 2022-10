Nesta terça tem Brasil x Japão pelas quartas do Mundial de Vôlei

O jogo é uma oportunidade para as brasileiras darem o troco às orientais, uma vez que o Brasil só sofreu uma derrota no Mundial, justamente para o Japão.

A vitória sobre a Holanda, por 3 a 0, no domingo, 9, assegurou o 3º lugar à seleção japonesa, a qual enfrentará o Brasil, classificado em 2º lugar no mesmo grupo.

