Navarro e Tabata desencantam, e Palmeiras vence Ituano pelo Paulista

Com o placar sacramentado, o português atendeu a um pedido antigo da torcida e colocou os jovens Fabinho, Giovani, Garcia e John John no fim da segunda etapa.

O Palmeiras foi para cima do Ituano e chegou ao segundo gol em cobrança de escanteio. López cabeceou, mas foi o desvio no braço de Lucas Siqueira que matou o goleiro Paulino. Depois, Tabata converteu pênalti e fez seu primeiro pelo Palmeiras.

O time de Abel Ferreira controlou a posse de bola, mas levou perigo na velocidade e viu Navarro aproveitar cruzamento de Mayke. O clube alviverde, porém, sofreu no setor de Vanderlan, mesmo com o Ituano pouco ameaçando Marcelo Lomba.

Além do gol, Bruno Tabata foi um dos destaques do time alviverde reserva em Itu, assim como Flaco López, que participou do lance do segundo gol e sofreu o pênalti.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rafael Navarro e Bruno Tabata comandaram a vitória do Palmeiras sobre o Ituano, nesta quarta-feira (25), por 3 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O camisa 29 encerrou um jejum de 30 jogos, enquanto o meio-campista marcou pela primeira vez pelo clube alviverde. Person e Lucas Siqueira (contra) fecharam o placar.

