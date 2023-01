Herói do título do Palmeiras na Copinha celebra 'sensação inexplicável'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Patrick fez o gol do título do Palmeiras na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior disputada na tarde desta quarta-feira (25).

Ele diz que o título com gol nos acréscimos é "o momento mais feliz da vida".

O gol do 2 a 1 saiu aos 47 minutos do segundo tempo, após sobra de bola na área.

Além de herói, Patrick também foi eleito o craque da final disputada contra o América-MG.

"É uma sensação inexplicável. Fruto de muito trabalho. O grupo sempre me apoiou desde a minha chegada no Palmeiras, e fui coroado a fazer o gol do título", comemorou Patrick em entrevista à TV Globo,

"Não tem explicação para este momento, que é o mais feliz da minha vida, sem dúvida. Não tem como decifrar o que estou sentindo, é muita emoção", completou ao SporTV.

Patrick é uma contratação recente do Palmeiras, pois chegou ao clube no ano passado após passagem pela Ferroviária. Ele tem 18 anos e fez hoje seu primeiro gol com a camisa alviverde.

O gol de Patrick rendeu o bicampeonato da Copinha ao Palmeiras, que já tinha vencido o torneio pela primeira vez em 2022 e repetiu a dose hoje. A campanha teve 100% de aproveitamento, com nove vitórias.