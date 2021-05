Náutico é campeão Pernambucano; polícia joga spray em jogadores do Sport

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Náutico venceu o Sport nos pênaltis, por 5 a 3, após empate no tempo regulamentar em 1 a 1, e conquistou seu 23º título do Campeonato Pernambucano na tarde deste domingo (23), no estádio dos Aflitos, no Recife. Após a derrota, os jogadores do Leão se revoltaram e foram para cima do árbitro Rodolpho Toski Marques e dos seus auxiliares.

Por conta do clima quente, a Polícia Militar teve de entrar em campo e afastou os atletas com spray de pimenta. Os jogadores do Sport desceram para o túnel, enquanto os atletas do Timbu comemoravam.

A confusão começou quando Giovanny, do Náutico, perdeu um pênalti. Ele cobrou de cavadinha e Mailson defendeu com facilidade. O VAR, no entanto, revisou o lance e viu que o goleiro estava com os dois pés fora da linha do gol. Por conta disso, o árbitro voltou a cobrança e Giovanny, dessa vez, balançou a rede.

No primeiro jogo, as equipes já haviam empatado também por 1 a 1. Na partida deste domingo, os gols foram feitos por Kieza, para o Náutico, e Mikael, para o Sport, ambos no segundo tempo. Agora o Sport foca na Série A do Brasileirão, enquanto o Náutico tentará o acesso à elite ao disputar a Série B. O campeão pernambucano estreia diante do CSA, sexta-feira (28), nos Aflitos. O Sport joga contra o Internacional, domingo (30), no Beira-Rio.

Partida

O jogo começou acirrado com as duas equipes buscando ataques pelas laterais e evitando jogadas ofensivas adversárias através de faltas duras, com o objetivo de não dar nenhuma chance para um gol. A movimentação resultou, inclusive, em dois cartões amarelos, um para Maidana, do Sport, e outro para Rhaldney, do Náutico, em menos de quatro minutos de jogo.

O primeiro lance de perigo do jogo surgiu após escanteio para o Náutico, aos 18 minutos. Na cobrança, o goleiro Maílson falhou e deixou a bola para Kieza chutar, que mandou em direção ao gol, mas, em cima da linha, Maidana salvou o Sport.

Na volta do intervalo, as equipes entraram em campo com mais vontade de abrir o marcador e evitar futuros pênaltis. Depois de algumas investidas sem sucesso de ambas as equipes, o Sport conseguiu emplacar uma jogada perigosa aos 20 minutos com Patric. O lateral recebeu bola na ponta direita, matou no peito, cortou Bryan, mas não chutou bem, mandando a bola por cima do gol alvirrubro. Cinco minutos depois, o Náutico respondeu com Kieza cabeceando na trave do Timbu.

Marcão, ao tentar tocar a bola para outro companheiro, mandou no pé do atacante alvirrubro Kieza, que avançou sozinho e fuzilou o gol de Maílson para abrir o placar. Na comemoração, o atacante tirou a camisa e acabou recebendo amarelo do árbitro Rodolpho Toski.

Aos 40 minutos da segunda etapa e depois de uma sequência de ataques, Júnior Tavares bateu escanteio fechado, em direção ao gol, mas Alex Alves espalmou para escanteio. Após novo levantamento, Toró desviou para o meio e Mikael completou para as redes, empatando a partida.

Com a igualdade no tempo normal, a decisão do título foi para as penalidades e o Náutico levou a melhor sobre o Sport por 5 a 3. Jean Carlos, Vinicius, Hereda, Giovanny e Kieza marcaram pelo Náutico. Pelo Sport, Maidana, Mikael e Tréllez marcaram, mas Marquinhos desperdiçou sua batida.

NÁUTICO

Alex Alves, Hereda, Camutanga (Ronaldo Alves), Wagner Leonardo, Bryan, Rhaldney (Marciel), Djavan (Matheus Trindade), Jean Carlos, Erick (Giovanny), Kieza e Vinicius. Técnico: Hélio dos Anjos.

SPORT

Maílson, Patric, Iago Maidana, Adryelson, Sander, Marcão Silva (Tréllez), José Welison (Thiago Lopes), Júnior Tavares, Everaldo (Toró), Neilton (Marquinhos) e Thiago Neves (Mikael). Técnico: Umberto Louzer.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 1 (5) x (3) 1 SPORT

Competição: Campeonato Pernambucano (final)

Estádio: Estádio dos Aflitos, no Recife (PE)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (PR) e Kleber Lucio Gil (PR)

Cartões amarelos: Maidana (SPO), Adryelson (SPO), Bryan (SPO), Tréllez (SPO), Marquinhos (SPO), Rhaldney (NAU), Luiz Henrique (NAU), Erick (NAU), Kieza (NAU).

Gols: Kieza (NAU), aos 32 minutos do segundo tempo; e Mikael (SPO), aos 31 minutos do segundo tempo.